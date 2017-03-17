В Чонгаре открыли телевышку: сегодня начнется вещание на Крым (фото)

В пятницу на Херсонщине, на административной границе с оккупированным Крымом, открыли телекоммуникационную башню, сигнал которой охватит северные районы оккупированного полуострова. Об этом пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила в своем Twitter.

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"Завершено строительство 150 – метровой башни в с. Чонгар. Сегодня начнется вещание на территорию некоторых р-нов Херсонской обл. и Крыма. Радиус действия возможного сигнала телебашни составляет для радио - 120-130 км и 80 км уверенного приема, для телевидения – 50-60 км", - говорится в сообщении.

Башня в Чонгаре позволит транслировать до 7 мощных радиопрограмм и 32 канала цифрового телевидения.

В МинВОТ сообщили, что с нее будут транслировать «Украинское радио»-100,7 МГц, «ТК «Атлант-СВ»-101,4 МГц, «Крым.Реалии»-105,9 МГц и местное ТРО «София»-107,8 МГц.