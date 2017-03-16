В Одессе в карнавальном шествии по случаю Юморины 1 апреля планируется участие 1,5 тысяч человек

В Одессе в карнавальном шествии, которое пройдет 1 апреля по случаю Юморины, планируется участие 1,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания координационной группы по подготовке праздничных мероприятий сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Она отметила, что основным событием Юморины, которая возобновляется в этом году после 3-летнего перерыва, станет карнавальное шествие. Оно начнется на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской, пройдет по Дерибасовской до Пушкинской, оттуда – до главной фестивальной эстрады Юморины, которая будет установлена на ул. Ланжероновской и т. д.

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«Ожидается, что в колонне пройдут порядка 1,5 тыс. человек», - сказала Маркова.

К шествию, темой которого станет кинематограф, присоединятся декорированные автомобили, которые трансформируются в фотозоны.

Колонна будет разделена примерно на 30 блоков. Возглавят ее большие и малые автомобили, затем пойдут актеры и мимы. Также в колонне запланирован парад двойников киноактеров.

В шествии также примут участие колонны из разных городов Украины - подали заявки представители Полтавы, Днепра, Киева, Херсона, Николаева. Подтвердила свое участие и всеукраинская организация косплея (косплей – переодевание в костюмы известных персонажей и изготовление таких костюмов).

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что Юморина – «исконно одесский праздник». «Но со временем он стал более массовым и его все сложнее координировать, потому что на вкус, как известно, товарищей нет. Одним нравится такой юмор, другим – другой. Кому-то больше хочется выпить кому-то – закусить. Наша задача – скоординировать действие всех организаций и сделать Юморину общегородским праздником», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной сотни, в 2015 в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате, в том числе, без карнавального шествия, как отмечалось в связи «несвоевременностью такого праздника».

Справка УНИАН. Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.