Украина вплотную приблизилась к дефолту?

Эксперты ООН подготовили доклад об экономической ситуации в мире. Согласно его данным, хуже всего обстоят дела в Украине. Страна катастрофически теряет доверие инвесторов. Украина вышла в мировые лидеры по падению промпроизводства, по росту инфляции, обесцениванию национальной валюты и падению фондового индекса. О падении доверия инвесторов свидетельствует и резкий рост доходности украинских гособлигаций.

Подливают масла в огонь и не совсем радужные прогнозы на 2009 год.

По данным экономистов ООН, рост экономики снизится до 2,1%, безработица увеличится в два раза — до 6%, а инфляция останется на уровне 2008 года. В отличие от специалистов ООН, украинские эксперты менее склонны драматизировать ситуацию. Они считают, что у нас есть время — основные выплаты по долгу приходятся на 2010-2011 годы.

О вероятности дефолта Украины в 2009 году свидетельствует и резкий рост доходности украинских гособлигаций. Доходность государственных облигаций Украины, общий объем которых составляет 105 миллиардов долларов, в последние 4 месяца возросла до 30%. Для сравнения: еще за месяц до дефолта 1998 года средняя процентная ставка по облигациям России была более чем в 2 раза ниже (10,8%). Кроме того, согласно данным аналитиков, цены CDS (страховок от дефолтов по облигациям) по украинским бумагам за прошедший год подскочили более чем в 10 раз — с 238 до 2535 базисных пунктов.

Впрочем, украинские эксперты не склонны драматизировать ситуацию. «На сегодняшний день золотовалютные резервы Украины позволяют нам смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Но с другой стороны, понятно, что ситуация достаточно сложная и в нашей экономике проявляются проблемы, которые проявлялись в экономиках латиноамериканских стран перед дефолтом», — отмечает Игорь Бураковский, директор Украинского института экономических исследований и политических консультаций.

Прежде всего, доля госдолга Украины составляет всего около 12% ВВП, что значительно ниже, чем у стран с аналогичным уровнем кредитного рейтинга. Кроме того, ближайшие выплаты по государственным еврооблигациям приходятся лишь на 2011 год, а в 2009-м государство должно выплатить международным кредитным организациям только 1,8–1,9 миллиарда долларов. «Государственный долг не представляет собой особого риска, — отмечает Андрей Пархоменко, экономист инвесткомпании «Конкорд Капитал». — Риск представляет корпоративный долг. Самый главный фактор — это то, что большая часть этого долга не сможет быть рефинансирована из-за невозможности найти средства за границей». По оценке Нацбанка, совокупный корпоративный долг составляет 30-40 миллиардов долларов.

Помимо оценки риска дефолта стран мира, эксперты ООН подготовили также прогноз развития экономики в 2009 году. Из четырех самых крупных стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан и Украина) мировой экономический кризис в наибольшей степени скажется на показателях Украины, в наименьшей — Беларуси. Авторы доклада прогнозируют в 2009 году снижение темпов роста экономики Беларуси до 8%, России — до 4,8%, Казахстана — до 4%, Украины — до 2,1%. Основными причинами тенденции эксперты называют падение цен на нефть и металлы, ухудшение инвестиционного климата и снижение потребления. Эксперты ООН также предсказывают увеличение во многих странах СНГ безработицы — в основном в связи с сокращением объемов строительства. Ожидаемый уровень безработицы в Украине достигнет 6,4%, против 3% по итогам декабря 2008 года. По мнению же аналитиков, 2009 год будет действительно очень тяжелым для Украины. «ВВП однозначно уйдет в минус. О величине этого минуса можно будет судить в первом квартале, — прогнозирует Бураковский. — Безработица же может стать большой социальной проблемой».

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