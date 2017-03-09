Участники блокады на Донбассе отказываются выполнять распоряжение полиции и сдавать оружие

"Штаб блокады торговли с оккупантами хочет напомнить государственному служащему Аброськину содержание ст. 19 Конституции Украины. "Правовой порядок в Украине основывается на началах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрены Конституцией и законами Украины", - говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

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Так, участники заявили, что не будут выполнять требования Аброськина, так как они являются незаконными.

"Ограничение прав граждан, которые введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области - являются незаконными, следовательно выполняться Штабом не будут. В случае если государственный служащий Аброськин решил жить не по Закону, а по "понятиям", Штаб рекомендует ему сменить место работы и присоединиться к его бывшим коллегам в т. н. ДНР или в оккупированном Севастополе. В свободной Украине такого не будет", - добавили в сообщении.

Как известно, ГУ Нацполиции в Донецкой области запретило ввоз на территорию области оружия, даже если есть разрешение на его владение.

Так, полиция Донецкой области призвала людей не провозить оружие, а граждан, которые все же решили проехать через блокпост с оружием, самостоятельно сдавать его в отделения полиции на время пребывания на территории Донбасса.