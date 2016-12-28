Роскошный особняк Захарченко: суд отобрал у беглого экс-главы МВД землю под Киевом (фото)

Об этом УНИАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, водночас не уточнивши прізвище екс-глави МВС, якому виділяли цю землю.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, було встановлено, що виконавчий комітет Підгірцівської сільської ради, в порушення норм земельного законодавства та закону «Про місцеве самоврядування», прийняв незаконні рішення про надання у приватну власність земельних ділянок загальною площею 0,861 га, які розташовані на одному масиві.

Водночас відповідно до п. 34 ст. 26 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на планерних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання у сфері регулювання земельних відносин, підкреслили в прокуратурі.

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Вместе с тем согласно п. 34 ст. 26 закона «О местном самоуправлении в Украине», исключительно на пленарных заседаниях сельского, поселкового, городского совета решается вопрос в сфере регулирования земельных отношений, подчеркнули в прокуратуре.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой было заявлено в суд исковое заявление о признании незаконными и отмене решения, признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки общей площадью почти 1 га. Дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций, отмечается в сообщении.

В конечном итоге Хозяйственным судом Киевской области вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отменено решение о предоставлении спорных земельных участков в частную собственность жене бывшего министра МВД и истребовании земельных участков из незаконного владения в пользу государства, подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что речь идет о земельном участке экс-главы МВД Виталия Захарченко.

«Между прочим, это участок бывшего министра МВД Захарченко», - написала она в Facebook по поводу решения Хозяйственного суда Киевской области о признании недействительными решений исполкома, государственного акта и истребовании земельного участка площадью 0.8610 га в селе Подгорцы под Киевом.