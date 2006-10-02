Суд не избрал меру пресечения депутату, лидеру ОПГ «Сейлем»

Сегодня Печерский районный суд Киева не вынес решения об избрании меры пресечения депутату Верховной Рады Крыма Александру МЕЛЬНИКУ, задержанному работниками милиции 29 сентября в автономии по подозрению в организации ряда тяжелых преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня А.МЕЛЬНИК под охраной сотрудников МВД после обеда был доставлен в Печерский районный суд г. Киева, который находится на ул. Гайцана. Планировалось, что рассмотрение «дела Мельника» будет рассматривать судья Владимир КАРАБАНЬ, однако судебное заседание не состоялось, несмотря на то, что сегодня в 24.00 истек срок содержания А.МЕЛЬНИКА под стражей на протяжении трех суток.

В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, скорее всего, А.МЕЛЬНИКУ продлят срок содержания под стражей до вынесения судебного решения о его дальнейшей судьбе.

Как сообщал УНИАН, по данным информированных источников в МВД Украины, 29 сентября сотрудниками милиции в Крыму задержан депутат крымского парламента от "Блока "За Януковича!" А.МЕЛЬНИК, который подозревается в организации убийства двух местных бизнесменов.

Согласно информации собеседников агентства, по оперативным данным, этот депутат является одним из лидеров организованной преступной группировки под названием «Сейлем».