Суд не избрал меру пресечения депутату, лидеру ОПГ «Сейлем»

19:45, 02 октября 2006
Общество
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Он подозревается в организации тяжких преступлений

Сегодня Печерский районный суд Киева не вынес решения об избрании меры пресечения депутату Верховной Рады Крыма Александру МЕЛЬНИКУ, задержанному работниками милиции 29 сентября в автономии по подозрению в организации ряда тяжелых преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня А.МЕЛЬНИК под охраной сотрудников МВД после обеда был доставлен в Печерский районный суд г. Киева, который находится на ул. Гайцана. Планировалось, что рассмотрение «дела Мельника» будет рассматривать судья Владимир КАРАБАНЬ, однако судебное заседание не состоялось, несмотря на то, что сегодня в 24.00 истек срок содержания А.МЕЛЬНИКА под стражей на протяжении трех суток.

В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, скорее всего, А.МЕЛЬНИКУ продлят срок содержания под стражей до вынесения судебного решения о его дальнейшей судьбе.

Как сообщал УНИАН, по данным информированных источников в МВД Украины, 29 сентября сотрудниками милиции в Крыму задержан депутат крымского парламента от "Блока "За Януковича!" А.МЕЛЬНИК, который подозревается в организации убийства двух местных бизнесменов.

Согласно информации собеседников агентства, по оперативным данным, этот депутат является одним из лидеров организованной преступной группировки под названием «Сейлем».

 

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