В Одесской области местные подожгли вышку и запугивали пограничников, чтобы переправлять контрабанду через границу с Молдовой

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, задержанные 5 марта правонарушители оказывали давление на пограничников, требуя не мешать осуществлять незаконные операции.

«Вчера в Одесской области пограничный наряд отдела «Кучурган» Белгород-Днестровского отряда заметил, как неизвестные лица подожгли наблюдательную вышку, которую общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы использовали для помощи в охране госграницы», - рассказали в управлении.

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К месту происшествия выехала группа реагирования и обнаружила двух людей, которые предложили пограничникам помогать им в противоправной деятельности по перемещению товаров, но правоохранители категорически отказались.

«После этого неизвестные начали угрожать поджогом автомобилей и пытались запугать. Потом сделали попытку нападения на пограничный наряд, который применил специальные средства и задержал правонарушителей», - отметили в управлении.

Задержанными оказались двое местных жителей. Их привлекли к ответственности за злостное неповиновение законному распоряжению пограничников и нарушение пограничного режима.

О происшествии проинформированы компетентные правоохранительные органы.