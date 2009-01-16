«Удачное» и не очень ограбление банка в Запорожье

В Запорожье совершена попытка ограбления отделения "Укрсоцбанка".

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено вчера днем в Хортицком районе Запорожья.

"Неизвестный с закрытым чем-то черным лицом ворвался в отделение "Укрсоцбанка", расположенное в переделанной под офис квартире дома по ул. Рубана, и потребовал отдать имеющиеся в кассе наличные, но ничего не получил и скрылся", - сообщили в Запорожском главке милиции, отметив, что все произошло настолько быстро, что присутствовавшие в момент попытки нападения в банке не смогли определить однозначно, был ли преступник вооружен и что конкретно (маска или что-то другое) скрывало его лицо.

Данное нападение, которому подверглись банки, стало вторым в Запорожье за минувшие сутки. За несколько часов до происшествия в отделении "Укрсоцбанка" неизвестный в маске с предметом, похожим на пистолет, ворвался в отделение "Приватбанка", расположенное в Ленинском районе Запорожья. Преступник завладел почти 200 тыс. грн, 250 долл. и 50 евро и скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса Украины - "Разбойное нападение".