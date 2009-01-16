Томенко критикует решение Ющенко о создании Академии экологических наук

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО критикует решение Президента Виктора ЮЩЕНКО о создании Академии экологических наук.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что 27 декабря 2008 года, после официального опубликования в газете «Урядовий кур’єр», вступил в силу Указ Президента Украины «Об Академии экологических наук Украины». Этим указом была основана Академия экологических наук Украины в составе 25 действительных членов и 52 членов-корреспондентов.

Отдельным пунктом в Указе идет поручение Кабинету министров Украины осуществить необходимые меры по основанию Академии, ее финансированию, созданию условий работы, определению перечня учреждений и заведений, которые ей передаются, утверждению Устава, разработке и внесению соответствующих изменений в законодательство.

«Проще говоря, Указом предусматривается создание новой академии наук, что будет финансироваться за счет государственных средств. Стоит напомнить, что на сегодняшний день в Украине уже существует шесть государственных академий наук и несколько государственных научных институтов, которые занимаются проблемами экологии и финансируются из бюджета. Лишь в рамках Национальной академии наук Украины экологической проблематикой занимаются 19 научных учреждений, значительно большее количество соответствующих учреждений и заведений имеет отраслевой статус”, – отметил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер заметил, что Президент решил создать новую академию наук и подписал указ 19 декабря, именно в день рождения министра охраны окружающей природной среды Георгия ФИЛИПЧУКА, который инициировал создание академии и, очевидно, собирается ее возглавить.

Н.ТОМЕНКО обратился к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования с просьбой проанализировать сложившуюся ситуацию и сделать выводы о целесообразности создания новой государственной академии.