В Крыму оккупанты продлили арест Захтею, обвиняемому в подготовке "диверсий"

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Захтея Алексей Ладін.

«Я ознакомился с судебным материалом по ходатайству следователя, но там просто было переписано основание уголовно-процессуального кодекса, никаких конкретных данных, подтверждающих необходимость продления сроков содержания под стражей, не было», – отметил адвокат.

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Захтей находится в симферопольском СИЗО, куда его и Евгения Панова, также задержанного по подозрению в организации диверсий, вернули из московского СИЗО Лефортово. Адвокат указал, что до сих пор у него не было возможности провести конфиденциальную беседу на встрече с подзащитным.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили осуществлению терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Как утверждали в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого задержали». Кроме того, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов был задержан Захтей.

5 декабря Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Захтея на три месяца, до 7 марта 2017 года.