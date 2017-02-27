Годовщина силового захвата: 3 года назад спецназовцы РФ блокировали парламент и Совет министров Крыма

В этот же день три года назад на подъездах к Симферополю была замечена колонна из 40 БТР, а также появилась информация о переброске вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

Тогда по факту захвата административных зданий правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

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Накануне маршем солидарности с крымскотатарским народом украинцы отметили день сопротивления оккупации Крыма.

В Париже около двух десятков человек с украинскими флагами выкрикивали: "Крым - это Украина". В Киеве сотни людей собрались на митинг на Майдане Незалежности. Там вспомнили репрессированных во время крымской оккупации.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.