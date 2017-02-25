В Минобороны уволили сотрудницу за клевету на волонтеров

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Как отметили в ведомстве, руководство Министерства обороны считает неоценимым вклад каждого волонтера в военную мощь и обороноспособность Украины. Именно поэтому в рядах Вооруженных сил Украины не могут служить или работать люди, которые возводят обидную клевету на волонтеров, внесших большой вклад в бесперебойное функционирование армии Украины.

Читайте такжеВолонтеры опубликовали доказательства встреч помощника Путина с боевиками "Л/ДНР" (фото, аудио)

Отмечается, что такая позиция руководства Министерства обороны Украины обусловливает принятие вынужденных мер, а именно увольнение указанных лиц с занимаемых ими должностей.

«Поэтому сотрудница Министерства обороны Украины, которая в социальной сети возвела клевету на деятельность волонтеров в районе проведения АТО, уволена по решению руководства Министерства обороны Украины», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, сотрудница Минобороны Украины Татьяна Баранская заявила в Facebook, что война в Украине будет до тех пор, «пока волонтеры на фронт будут мотаться, ведь для них это чистой воды бизнес».

Ранее волонтеры вычислили второго свидетеля по делу сбитого над Донбассом MH17.