В Минобороны уволили сотрудницу за клевету на волонтеров

21:32, 25 февраля 2017
Общество
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Руководство Министерства обороны Украины уволило сотрудницу ведомства за клевету на деятельность волонтеров в зоне АТО.

Сотрудница в социальной сети возвела клевету на деятельность волонтеров / mil.gov.ua

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Как отметили в ведомстве, руководство Министерства обороны считает неоценимым вклад каждого волонтера в военную мощь и обороноспособность Украины. Именно поэтому в рядах Вооруженных сил Украины не могут служить или работать люди, которые возводят обидную клевету на волонтеров, внесших большой вклад в бесперебойное функционирование армии Украины.

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Отмечается, что такая позиция руководства Министерства обороны Украины обусловливает принятие вынужденных мер, а именно увольнение указанных лиц с занимаемых ими должностей.

«Поэтому сотрудница Министерства обороны Украины, которая в социальной сети возвела клевету на деятельность волонтеров в районе проведения АТО, уволена по решению руководства Министерства обороны Украины», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, сотрудница Минобороны Украины Татьяна Баранская заявила в Facebook, что война в Украине будет до тех пор, «пока волонтеры на фронт будут мотаться, ведь для них это чистой воды бизнес».

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Теги: #АТО#Донбасс#волонтеры#клевета