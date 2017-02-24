Волонтеры вычислили второго свидетеля в деле сбитого над Донбассом MH17 (фото)

Это - экс-"министр госбезопасности" "ДНР" Андрей Юрьевич Пинчук, говорится в расследовании, подготовленном для международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Отмечается, что в историю под названием "Новороссия" Пинчук был введен кремлёвскими кураторами в один из мартовских дней 2014 года, когда приземлился в Симферопольском аэропорту с десантом экс-сотрудников "Министерства государственной безопасности" "Приднестровской народной республики" во главе с одиозным Антюфеевым. Цель этой (одной из многочисленных) групп русских "ихтамнетов" была очевидной – "отжать" Крым.

После Крыма, в начале июля 2014 года Пинчук, опять же в компании своего покровителя Антюфеева, всплывает в "ДНР" в качестве "министра государственной безопасности". На эту должность (на которой находился лидер "Востока" Ходаковский) его назначили кураторы из Кремля. Уже 2 марта 2015 года он покинет Донецк.

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После возвращения в Москву Пинчуку очень быстро нашли место под солнцем, "пристроив" в т. н. "Союз добровольцев Донбасса" на должность заместителя верного пса Владислава Суркова — Бородая Александра Юрьевича.

Кроме того, Пинчук написал книгу, в которой рассказывает о личном пути на Донбассе и затрагивает моменты, связанные с ролью Суркова в конфликте на востоке Украины, а в главе № 5 довольно детально описывает события катастрофы Боинга.

"Вызывает интерес один из фрагментов этой главы: "…Сразу же после заседания пришло сообщение о сбитом малайзийском Боинге. Владимир Антюфеев, ранее уже утвержденный первым вице-премьером по правоохранительным органам, на место происшествия ехать отказался категорически, заявив, что "по этому делу он светиться не должен" и поручил отправиться туда мне. Да я и сам бы так поступил. К тому же, туда помчался и премьер, и в итоге к месту падения самолета мы ехали вместе с Александром Бородаем в его машине….", - говорится в сообщении волонтеров.

Таким образом, Антюфеев знал, что Боинг сбили россияне. Также он понимал, что за это рано или поздно придется ответить, потому и не хотел светиться в этом деле.

Как сообщал УНИАН, международная команда журналистов-расследователей из проекта Bellingcat подготовила два доклада, в которых содержатся новые подробности об обстоятельствах катастрофы в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком. Один из докладов Bellingcat о "Хмуром", второй не будут публиковать вовсе, так как он содержит информацию, которая может навредить следствию.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.