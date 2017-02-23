"Вкусные" улицы вытеснили советские названия на карте Украины в рамках декоммунизации (инфографика)

Так, согласно сообщению сервиса Яндекс.Карты, за год в Украине было переименовано более 11 тысяч улиц, причем 10,5 тысячи из них – в связи с декоммунизацией. Больше всего переименований произошло в Днепропетровской области.

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В первую очередь переименовывали улицы Ленина и все виды «октябрьских» (Октябрьская; 10, 20, 40, 50 лет Октября и т. п.), их исчезло с карты Украины больше всего:. Ленина и Октябрьская/Октября – примерно по 440 улиц, Комсомольская – 240, Советская – 220, Щорса – 200.

Однако, как отмечается, до сих пор на карте можно найти сотни «советских» названий. В частности в Украине осталось не менее 430 улиц Ленина, 400 - Октябрьская/Октября, 280 Советских улиц, 220 – Комсомольских.

По данным Яндекс.Карт, в какой-то степени это обусловлено оккупацией Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Однако, стоит отметить, что и на остальной части Украины еще есть что переименовывать. К примеру, из 430 оставшихся улиц Ленина 270 находится в Киевской области.

По информации сервиса, в западных регионах Украины и до принятия закона почти не было улиц с «советскими» названиями, но свои особенности изменения топонимов здесь тоже есть. Например, из 26 переименованных в стране улиц Валентины Терешковой 16 находилось на Закарпатье. В других областях названия в честь первой женщины-космонавта в основном сохранились: формально под действие закона они не попали.

В рамках декоммунизации вместо «советских» улиц на карте Украины появились десятки Центральных и Европейских, Абрикосовых и Вишневых, Соборных и Покровских, Казацких и Калиновых. Улицы Ленина тоже в основном переименовывали в Центральные (82 названия), а еще в Соборные (27) и Мира (26).

Согласно сообщению, вопреки расхожему мнению, улиц Шевченко и Бандеры стало не намного больше – по два-три десятка каждой. Самая восточная улица Бандеры теперь находится в Сумах – это бывшая Баумана, а самая западная уже давно есть в Старом Самборе Львовской области.

Как говорится в сообщении, в ходе переименования улиц предпочтение отдавали теме религии: появилось порядка 320 улиц, названных в честь церковных праздников или святых, например Благовещенская, Вознесенская, Святониколаевская или Преображенская.

На втором месте – «вкусные» названия: Хлебная, Сахарная, Малиновая, Виноградная, Медовая и другие (более 260 новых). На третьем – названия, которые отражают положительные чувства или эмоции, например Счастья, Радостная или Веселая (примерно 200 новых).

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В то же время нашли на карте Украины свое отражение и события новейшей истории: появилось более 130 улиц Небесной Сотни, Революции Достоинства, Добровольческих Батальонов и других.

Как отмечается, иногда к выбору нового названия подходили творчески. Например, улица Котовского в Константиновке стала Шанхайской, а переулок Цюрупинский в Днепре – переулком Весенних Ландышей.

"Довольно часто улицам пытались подобрать «удобные» названия, похожие на старые по звучанию или смыслу. Так, в семи населенных пунктах улицу Надежды Крупской переименовали в улицу Надежды. Столько же Первомайских стали просто Майскими, несколько улиц Соцтруда превратились в улицы Труда, а улиц Петровского – в Петровские или Петропавловские. Иногда для нового названия подбирали имя известного человека с той же фамилией – к примеру, улица Николая Островского могла превратиться в улицу Александра Островского", - отметили в сообщении.

Среди других «удобных» переименований также стоит отметить: в с. Калины Закарпатской области улица Ленина стала улицей Леннона; в с. Большая Костромка Днепропетровской области улица Розы Люксембург стала улицей Роз; в пгт Сахновщина Харьковской области Путь Ленина стал Тарасовым Шляхом; в Камень-Каширском Волынской области улица 8 Марта стала улицей Жен Мироносиц.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, РСФСР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.