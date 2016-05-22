На Днепропетровщине в рамках декоммунизации переименовали 530 топонимов

По данным из документа, переименованы улицы в Днепропетровске (новое название, которое еще не вступило в силу, – Днепр), Днепродзержинске (после вступления в силу решения Верховной Рады – Каменское), Кривом Роге, Желтых Водах, Марганце, Никополе, Новомосковске, Павлограде, Синельниково, передает Радио Свобода.

В частности, по распоряжению, в Днепропетровске изменено советские названия 35 топонимов. Улица Героев революции стала улицей Сергея Параджанова, Костичева – Леся Танюка, Краснодонская – Исы Мунаєва, Маршала Гречка – Сергея Кульчицкого, Садовниченка – Августина Волошина, Январская – Костя Пестушко, Щербины Николая Михновского и тому подобное.