Азаров пригласил экспертов ООН к постоянному сотрудничеству

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ пригласил экспертов Программы развития ООН к постоянному сотрудничеству с министерствами и Секретариатом Кабинета Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, об этом он сказал сегодня во время встречи с Постоянным представителем (Послом) системы ООН в Украине Френсисом О’ДОННЕЛЛОМ.

Н.АЗАРОВ приветствует инициативу Программы развития ООН по подготовке третьего отчета Комиссии «Голубая лента» в Украине. По его словам, отчет является своевременным продуктом учитывая новую политическую систему в Украине и будет полезным при доработке программы деятельности украинского правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что нынешнее правительство высоко ценит возможность возобновления сотрудничества с комиссией «Голубая лента» и в основном поддерживает приоритеты, очерченные в ее отчете, а именно: сдерживание дефицита государственного бюджета; ускорение вступления в ВТО; продолжение осуществления прозрачной приватизации; дальнейшая налоговая и регуляторная реформа, реальное внедрение принципа единого окна для регистрации предприятий; улучшение сбалансированности Пенсионного фонда.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что такие же приоритеты избрало для себя новое правительство, и они, в частности, уже отражены в проекте бюджета на 2007 год, а также проинформировал Ф.О’ДОННЕЛЛА о будущих планах членов правительства и отметил: «Главная задача правительства на ближайший год – обеспечить макроэкономическую стабилизацию в стране для осуществления эффективных реформ в будущем». Такими реформами должны стать, в частности, налоговая, пенсионная, земельная и судебная.

В свою очередь Ф.О’ДОННЕЛЛ подтвердил, что представители Комиссии «Голубая лента» заинтересованы в самом тесном сотрудничестве с лидерами Украины, и именно отчет Комиссии очерчивает наиболее важные сферы, в которых целеустремленные и согласованные действия правительства и парламента на протяжении следующих нескольких месяцев могут стимулировать динамическое развитие, которое поднимет международный имидж Украины на высокий уровень.

Ф.О’ДОННЕЛЛ также предложил всевозможную помощь правительству Украины в консультациях по дальнейшей работе и проведению реформ.

Как сообщал УНИАН, комиссия «Голубая лента», в которую входят ведущие национальные и международные эксперты, разработала программу экономического развития Украины, которая предусматривает проведение серьезных структурных реформ в экономике и общественной жизни страны. Согласно этой программе, рост экономики Украины в ближайшие 10 лет должен был составить не менее 10% ежегодно.