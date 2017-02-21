В Житомире почтили память Героев Небесной сотни

Как передает корреспондент УНИАН, в 17:00 возле Свято-Михайловского собора УПЦ КП прошел молебен по погибшим Героями Небесной сотни, в котором принимали участие около 100 человек.

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После этого активисты прошли по главной улице города Михайловской на майдан Королева, где присоединились к общегородскому мероприятию чествования погибших Героев.

Здесь состоялся молебен по погибшим, в котором приняли участие руководство города и области, участники Майдана, волонтеры, ветераны АТО и общественность.

Также на площади Королева установили обновленный стенд Героям Небесной сотни: вместо желто-голубого теперь фото Героев размещены на красно-черном фоне.

***В Украине, согласно указу президента «О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни», 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

Начиная с 18 февраля и до 22 февраля, во всех регионах страны проходят мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.