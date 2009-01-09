Кабмин планирует ограничить экспорт мазута

Правительство Украины планирует ограничить экспорт мазута с территории Украины, а также ввести норму о закупке его для предприятий без применения тендерных процедур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сегодня во время проведения горячей телефонной линии в Кабинете Министров.

Министр уточнил, что планируется дать возможность предприятиям закупать мазут для собственных нужд, используя процедуру закупки у одного участника.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что введение таких мер связано с необходимостью сокращения потребления газа предприятиями в процессе производства.

Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается подписание указа Президента, в котором будет определен перечень предприятий, которые должны будут сократить потребление газа и перейти на использование мазута.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что замена топлива планируется на уровне 30% от потребляемых объемов.

При этом министр подчеркнул, что такие меры могут быть отменены в случае нормализации ситуации с поставками газа.

По некоторым данным, решение правительства об ограничении экспорта мазута и изменении условий его закупки предприятиями может быть принято на сегодняшнем заседании Кабмина, которое запланировано на 17.00.