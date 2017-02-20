В центр Киева стянули вооруженных силовиков (фото)

12:22, 20 февраля 2017
Общество
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Сегодня в центре Киева запланированы масштабные акции протеста и памятные мероприятия, однако в настоящий момент на Майдане, Крещатике, Институтской и Банковой все спокойно.

На территории Администрации президента стоят автобусы, на которых привезли силовиков / politeka.net

На улицах дежурит большое количество правоохранителей.

Об этом сообщает Politeka.

На даный момент движение транспорта перекрыто.

politeka.net
politeka.net
politeka.net

Как сообщал УНИАН, 19 февраля вблизи Администрации президента произошли столкновения между протестующими против торговли с оккупированным Донбассом и правоохранителями, которые начались после того, как полиция не дала протестующим установить палатки возле АП.

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Впоследствии часть активистов отправилась к Европейской площади, где возле установленного пункта пропуска сломала металлическую рамку. Во время столкновений на Европейской площади между участниками акции протеста и правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны.

Сегодня утром из Деснянского райотдела полиции выпустили командира батальона ОУН Николая Кохановского и других задержанных вчера во время столкновений в центре Киева между сторонниками блокады ОРДЛО и силовиками.

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Новость в сюжете: Митинги в центре Киева
Теги: #Киев#митинги#силовик