Луценко обнародовал инфографику по расследованиям дел Майдана

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, обнародовав соответствующую инфографику.

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Он также добавил, что привлечение к ответственности высокопоставленных организаторов, которые скрываются в РФ, начнут сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится в парламенте.

Кроме того, в Генпрокуратуре назвали ТОП-10 подозреваемых чиновников, фигурирующих в делах Майдана, среди которых бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-глава ГПУ Виктор Пшонка и другие.

Напомним, 20 февраля 2014 года силовики убили больше всего участников Революции достоинства. В течение столкновений 18-20 февраля три года назад в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.