На развитие украинской культуры в 2017 году будет выделено более 3 миллиардов гривень -Гройсман

Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Владимира Гройсмана с Международным днем родного языка, которое опубликовано на сайте правительства.

"В государственном бюджете Украины на 2017 год на развитие украинской культуры предусмотрено более 3 млрд грн, в частности, на кинематограф, имиджевые украинские проекты в мире по разным направлениям, запуск украинского института книги", - говорится в сообщении.

Также Гройсман отметил, что сегодня реализуется полноценная протекционистская политика по защите и развитию украинского языка и культуры.

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"В течение последнего года сделано немало добрых дел, которые будут способствовать дальнейшему развитию украинского языка. В деле формирования и защиты нашего информационного пространства важным является создание условий и преференций для выработки и распространения собственного культурного продукта, в частности на украинском языке", - говорится в поздравлении премьера.