В Запорожской области 6 крупных предприятий переведены на мазут

В Запорожской области 6 крупных промышленных предприятий переведены на работу на альтернативных видах топлива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

По данным ОГА, перевод 6 промышленных предприятий региона на альтернативные газу источники топлива обусловлен распоряжением Минтопэнерго "О введении в действие сводного графика перевода предприятий на резервные виды топлива".

"Распоряжение было дано 1 января в связи с ограничением поставок природного газа Российской федерацией. В список промпредприятий, подлежащих переводу на работу с использованием резервных видов топлива (в частности мазута) во время похолоданий в осенне-зимний период 2008-2009 г.г. Минтопэнерго включило 7 запорожский предприятий: ОАО "Запорожсталь", ЗАО "ЗАЗ", ОАО "Запорожский электровозоремонтный завод", ОАО "Запорожский масложиркомбинат", ОАО "Мотор-Сич", ОАО "ЗАлК" и ОАО "Азмол". По состоянию на 8 января 6 из 7 данных предприятий окончательно переведены на работу с использованием резервных видов топлива", - сообщили в пресс-службе ОГА.

По данным облгосадминистрации, перевод промпредприятий на альтернативные источник топлива позволил высвободить для потребностей жилищно-коммунальной сферы региона "935 тыс. кубометров в сутки, а так же позволил частично стабилизировать давление природного газа в газотранспортной системе Запорожья и области".

Какое из 7 промпредприятий региона не выполнило распоряжение Минтопэнерго и по какой причине официально не сообщается.