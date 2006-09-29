Россия и Украина договорились о поставках электроэнергии в Россию

Россия и Украина договорились о поставках электроэнергии с украинских электростанций, сообщил РИА Новости представитель Интер РАО Борис Зверев.

"Это серьезный прогресс в энергодиалоге России и Украины. Достигнутые договоренности пойдут на пользу обеим странам, поскольку Россия может решить проблему энергодефицита, а Украина загрузит простаиваемые мощности", - сказал представитель Интер РАО.

Он отметил, что вопрос о поставках топлива (газа) из России на украинские электростанции "близок к решению, сейчас идут согласования".

"С 1 октября проект импорта электроэнергии может быть запущен", - сказал Зверев. Другие подробности договоренности не разглашаются.

Ранее в среду замминистра энергетики Украины Алексей Шеберстов заявил, что Украина готова предоставить России свободные мощности своих электростанций для ликвидации российского дефицита электроэнергии.

"В РФ есть дефицит электроэнергии, и Россия попросила нас оказать помощь в экспорте, а у нас есть свободные мощности, которые простаивают", - сказал он.

Шеберстов сообщил, что в настоящее время на Украине порядка пяти тысяч МВт свободных, простаивающих мощностей - это шесть блоков по 800 МВт на Углегорской ГРЭС и Запорожской ГРЭС, а также два блока по 300 МВт на Трипольской ТЭС.

ЗАО Интер РАО ЕЭС, акционерами которого являются РАО ЕЭС (60%) и Росэнергоатом (40%), является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии. Интер РАО ЕЭС управляет многочисленными энергоактивами в России и за рубежом. Уставный капитал компании составляет 160 миллиардов рублей.

РИА "Новости"