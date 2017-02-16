Раненый в Авдеевке британский фотограф пообещал вернуться, чтобы "доносить правду" (видео)

14:20, 16 февраля 2017
Общество
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Британский фотограф собирает помощь для женщины, которая погибла возле него.

Британский фотограф собирает помощь для женщины, которая погибла возле него /

Мужчина будет продолжать доносить до своих соотечественников больше информации.

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Он благодарен украинским врачам за то, что спасли ему зрение, и обещает вернуться на Донбасс, чтобы доносить правду до своих соотечественников.\

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Теги: #Авдеевка