Раненый в Авдеевке британский фотограф пообещал вернуться, чтобы "доносить правду" (видео)

Мужчина будет продолжать доносить до своих соотечественников больше информации.

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Он благодарен украинским врачам за то, что спасли ему зрение, и обещает вернуться на Донбасс, чтобы доносить правду до своих соотечественников.\