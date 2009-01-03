Украина не может принимать для транзита больше 283 млн. куб.м газа

Украина на сегодняшний день, не имея поставок газа из России, не может принимать для транзита в Европу газ в объеме более 283 млн. кубометров в день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что во избежание сокращения поставок газа европейским странам на сегодняшний день Россия с 1 января предлагает для транзита украинской газотранспортной системой (ГТС) 310 млн. кубометров.

«Россия предлагает третий день, чтобы украинская ГТС приняла 310 млн. кубометров, не 283, а 310. Однако это выходит за рамки существующих двухсторонних документов, и поэтому украинская сторона фактически за свой счет сейчас выполняет функции по транзиту. Мы не можем принять дополнительный газ, потому что он будет считаться нелегитимно поступившим в Украину», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Напомним, что на сегодняшний день для осуществления транзита газа в Европу ежедневно необходимо использовать 21 млн. кубометров газа. С 1 января и еще в течение двух-трех дней этот объем обеспечивается и будет обеспечиваться за счет газа, подающегося для транзита, и газа из украинских хранилищ. Позже, в случае неподписания соглашения о поставках газа в Украину, газ для технического обеспечения транзита Украина намерена брать из поставляемого на экспорт российского газа.