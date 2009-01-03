На Дунае активизировались пираты

За прошедший 2008 год на Дунае резко участились нападения пиратов на грузовые речные суда, сообщает Лента.ру со ссылкой на Die Welt. Пираты активно действуют в плохо охраняемых гаванях, а также в притоках.

Однако самым опасным считается участок реки на румыно-сербской границе между Белградом и портом Смедерево (Smederevo).

В этом месте только у одного судовладельца, болгарской компании BRS, за год были ограблены 38 судов. Компания оценивает ущерб, по меньшей мере, в 50 тысяч евро.

Число нападений может быть большим: зачастую владельцы не сообщают в полицию о пиратских атаках, опасаясь, что сами полицейские так или иначе связаны с пиратами.

Чаше всего жертвами пиратов становятся баржи. Помимо собственно груза дунайские пираты откачивают с судов или буксиров-толкачей горючее и вырезают электропроводку из цветных металлов.

Дунайские пираты хорошо вооружены. Команду они обычно не трогают, однако в последнее время нападавшие стали более агрессивными. Сообщается, что они ранили и выбросили за борт матроса одного из захваченных судов.

Впрочем, по некоторым данным, зачастую команда находится в сговоре с пиратами. Груз просто перегружается на каперские суда, а потом все маскируется так, как если бы грузовое судно ограбили.

Речная полиция ничего сделать не может, поскольку не располагает достаточными денежными и техническими средствами. В сербском порту Смедерево нет даже собственной водной полиции. На 60-километровом участке реки пираты действуют практически безнаказанно.