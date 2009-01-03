Арестован стоматолог, принимавший пациентов у себя на кухне

В США арестован мужчина, оборудовавший нелегальный стоматологический кабинет у себя на кухне. По сообщениям местных правоохранительных органов, о нелегальном стоматологическом кабинете, расположенном в г.Пикскилл в окрестностях Нью-Йорка, полиции стало известно после того, как один из пациентов стоматолога попал в больницу с неудачно залеченным зубом. Задержанный на прошлой неделе Карлос Флорес оказывал стоматологические услуги малоимущим латиноамериканцам и использовал в качестве обезболивающего средства обыкновенное вино.

По словам задержанного, до эмиграции в США он работал сертифицированным стоматологом в своем родном Эквадоре.

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