Блокада Донбасса: кто даст ответы

Можете не сомневаться, в ближайшие дни и недели министр энергетики Насалик станет главным ньюсмейкером на российском телевидении. Его начнут показывать днем и ночью. Еще бы - кремлевским пропагандистам подарить такие яркие цитаты!

Чего стоит только эта: «полная блокада приведет к тому, что эти шахтеры не получат заработную плату, и тогда, когда они будут лишены средств для существования через зарплату, они поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, – я первый, кто возьмет автомат, и присоединюсь к блокаде. Но если эти шахтеры пополнят вооруженные силы там (пророссийских боевиков на временно оккупированной территории, – УНИАН) – это будет вопрос крови».

Не трудно предположить, как ее интерпретируют рашисткие СМИ. Скажут, что даже министр энергетики Украины считает, что шахтерам ничего не остается, как идти воевать против «хунты».

Эффект от этой фразы Насалика будет усилен еще и тем, что выдумывать ничего не надо – министр, пребывая в здравом уме, действительно ее произнес. И ни где-нибудь, а с трибуны высшего законодательного органа страны – Верховной Рады.

Или свежий пример – ФСБ подло умножила на ноль своего ручного героя-террориста Гиви. Но большинство дончан, благодаря умело организованной российской пропаганде, считает, что террорист убит сотрудниками украинской спецслужбы.

Украина и так проигрывает информационную битву за умы жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганских областей. Спросите у жителей Авдеевки, кто на них сбрасывает тонны смертоносных снарядов и мин? И многие скажут – «ВСУ», то есть – Вооруженные силы Украины. И чего удивляться, если давно освобожденной Авдеевке (представьте себе!) до сих пор нет украинского телевидения и радио. А чего говорить про Донецк и Луганск, где ТВ-сюжеты о злодеяниях хунты показывают с утра до вечера? Теперь представьте весь цинизм ситуации – украинская армия не стреляет по жилым кварталам. Не стреляет даже тогда, когда несет огромные потери из-за того, что по ней стреляют из систем залпового огня, орудий и танков, спрятанных в жилых кварталах – но местные люди верят не своим глазам, а безумным кремлевских пропагандистам.

Или свежий пример – ФСБ подло умножила на ноль своего ручного героя-террориста Гиви. Но большинство дончан, благодаря умело организованной российской пропаганде, считает, что террорист убит сотрудниками украинской спецслужбы. Отсюда и очереди из желающих проститься с тем, кто по ночам по ним и стрелял из «блуждающего» миномета... Не исключено, что есть и те, кто, поверив в этой бред, пополнят ряды террористов, независимо от того, будет продолжаться блокада оккупированной территории или нет.

Нацбанк опроверг информацию о присвоении кода МФО так называемому "Центральному резервному банку ДНР". Но ведь этот банк как-то функционирует, выплачивает пенсии, осуществляет денежные переводы.

Но вернемся к вопросу блокады - нужно, не нужно? Какие последствия?

Послушайте обращение воинов 16-го батальона 58-й бригады Вооруженных сил Украины, которые поддержали блокаду оккупированных территорий.

Как грамотно, четко и понятно они изложили свою позицию. Первое: контрабанду нужно остановить, потому что каждая гривня, направленная в ОРДЛО, - это прямое финансирование терроризма. Второе: украинцы понимают проблему и готовы принять и временные трудности, которые могут возникнуть в связи с отсутствием энергоносителей с Донбасса. Третье: на оккупированных территориях живет много граждан, которые любят и поддерживают Украину. Поэтому солдаты просят их с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго, ведь в истории нет ни одного примера, когда бы страна в состоянии войны кормила своего врага.

Скажите, разве они не правы? Особенно, когда солдаты призывают шахтеров с той стороны с понимаем отнестись к блокаде и потерпеть?

А что власть? А власть – наоборот, пугает шахтерским бунтом! При этом представители власти запуталась в своих аргументах. Насалик говорит, что шахтерам на оккупированных территориях платят то товарами, то деньгами. Так определитесь – товарами или деньгами? Если товарами, то кто формирует эти составы? Кто их проверяет? Сколько там товаров и какие эти товары?

Если деньгами, то как? Налом? Так вроде инкассации нет или страна что-то упустила?

Если на карточки, то в какие банки идет перечисление денег? Неужели в банк «ДНР»?

Кстати, Нацбанк опроверг информацию о присвоении кода МФО так называемому "Центральному резервному банку ДНР". Но ведь этот банк как-то функционирует, выплачивает пенсии, осуществляет денежные переводы. Значит, банк «живой» и в системе? Тогда кто с ним «дружит»?

Здесь явно регулятор как минимум что-то умалчивает и недоговаривает, и даже юлит.

Я уже не говорю о том, что Министерство энергетики точно не скажет, по какой цене уголь закупают на оккупированных территориях (говорят, от 400 до 600 грн/тонна), и не ответит на вопрос – почему его продают по 1750 грн. Кто получает разницу?

Чтобы избежать беды, нужна честная дискуссия. Но никак не спекуляции и, тем более, не аргументы, которыми оперирует министр энергетики.

Николай Бабич