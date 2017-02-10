Флешмоб в поддержку военных ветеранов "22 отжимания" обрел в Днепре неожиданное продолжение (фото)

Днепровские женщины-волонтеры, активно плетущие для АТОшников «кикиморы», объявили в соцсети благотворительный сбор средств для закупки сетки-основы, сообщает "Днепр Вечерний".

Каждого, кто хочет поддержать их труд, просят перечислить всего 22 грн.

"Мы начинаем новый флешмоб! Мы не можем отжиматься, но мы можем делать маскхалати «Кикиморы» для снайперов и разведчиков. Ми плетем масксетку, шьем трусы, подушки... Нам бы всего 22 грн и будет за что купить рыбацкую сетку, из которой мы сделаем эту красоту".

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Всего за несколько часов - волонтерам перечисли 1500 грн.