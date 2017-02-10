В Варшаве назвали сквер в честь известного украинского поэта-диссидента Стуса

В Варшаве назвали сквер в честь украинского поэта Василия Стуса. За соответствующее решение Совет Варшавы проголосовал 9 декабря. Об этом сообщает Prostir со ссылкой на информацию Совета города.

Отмечается, что сквер расположен в центре столицы Польши - на перекрестке аллеи Независимости и улице Стефана Батория.

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Такое решение Совет города объяснила тем, что Василий Стус был "украинским поэтом и оппозиционным деятелем", а также "полонофилом и представителем польско-украинского объединения".

"Переименование сквера будет стоить Варшаве 8650 злотых (2 тысячи евро), большинство суммы – это цена изготовления и установки таблиц с названием сквера", – отмечает издание.