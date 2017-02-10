Во Львове будут вручать премию Города литературы ЮНЕСКО

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«10 февраля, на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета утвердили положение о премии Города литературы ЮНЕСКО. Эта премия присуждается ежегодно авторам за впервые опубликованное произведение на украинском языке в предыдущем календарном году, непосредственно предшествующего году начала сбора заявок на награждении премией», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что это не обязательно будут украинские авторы, могут быть и зарубежные, но критерием будет то, что произведение написано на украинском языке. И, собственно, положение сейчас определяет основные организационные моменты, процедурные моменты, каким образом будет работать оргкомитет, жюри конкурса.

По результатам рассмотрения жюри будет присуждено три премии. Победитель получит по 150 тыс. гривень из городского бюджета, плюс дополнительно будет еще, так называемая, премия «Выбор читателя», то есть это условный приз зрительских симпатий, когда по результатам онлайн-голосования все жители города и Украины будут иметь возможность выбрать того автора, который получит этот приз.

Сама же премия будет присуждаться в декабре, к годовщине, когда город получил титул «Город литературы ЮНЕСКО».

«Фактически сейчас в течение трех месяцев оргкомитет будет работать в таком рабочем режиме, будет ряд запросов, потому что мы будем обращаться к максимально широкому кругу экспертных групп, организаций, учреждений, библиотек Украины с тем, чтобы они подавали свои предложения по составу претендентов и к жюри, и к тем авторам, которые по их мнению стоят того, чтобы их отметить. Важно заметить, что это премия, которая будет отмечаться автору за произведение на украинском языке, которое было впервые опубликовано в предыдущем календарном году. То есть, если мы говорим о премии, то это произведения, которые опубликованы в 2016 году», - отметил и. о. начальника управления культуры ЛГС Михаил Мороз.