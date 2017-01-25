Определены претенденты на соискание премии "Украинская книга года" за 2016 год

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Так, в номинации «За выдающиеся достижения в области художественной литературы» премию предлагается присудить изданиям «Синій зошит. Аркуші днів світящих» и «Лад» («Синяя тетрадь. Страницы дней светящихся» и «Лад» - автор М.И.Дочинец, издательство «Карпатська башня»). Всего в этой номинации было рассмотрено 19 произведений классической и современной украинской прозы, поэзии, украинских переводов художественной литературы.

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В номинации «За весомый вклад в развитие украиноведения» среди 28 претендентов победителем определено издание «Марія Заньковецька» («Мария Заньковецкая» - автор В.П.Корнийчук, издательство «Криница»).

В номинации «За содействие в воспитании подрастающего поколения» среди 20 допущенных к конкурсу изданий премию предложено присудить книге «Їжак Вільгельм» («Еж Вильгельм» - автор Т.В.Стус, ООО «Видавництво «Віват»).

В Госкомтелерадио напомнили, что ежегодная премия президента Украины «Украинская книга года» учреждена в соответствии с указом главы государства № 1058 от 16 декабря 2009 года с целью отметить авторов, издательства и издательские организации, внесшие значительный вклад в популяризацию украинской книги и развитие отечественного издательского дела.

На соискание премии выдвигаются книжные издания на украинском языке, изданные в Украине в течение последних трех лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание премии.

Диплом лауреата премии выдается каждому из соавторов произведения. Лауреатам премии выплачивается денежная часть премии, размер которой составляет 100 тыс. гривен. При этом 50 процентов денежной части премии выплачивается автору произведения (соавторам в равных долях, если иное не предусмотрено в соглашении между ними), 50 процентов - издательству или издательской организации.