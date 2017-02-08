В 24-х школах Харьковской области приостановлены занятия
17:46, 08 февраля 2017Общество
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В 24 школах Харьковской области приостановлен учебный процесс из-за снижения температуры, сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской областной государственной администрации.
С повышением температуры воздуха учебный процесс в этих заведениях будет возобновлен / УНИАН
"Учебный процесс приостановлен с 8 февраля в связи с понижением температуры воздуха. В частности, остались дома учащиеся 19 школ в Купянском районе, где температура сегодня утром держалась на отметке 26 ° мороза. Также обучение приостановлено в 5 школах Дергачевского района", - говорится в сообщении.
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В департаменте также добавили, что с повышением температуры воздуха учебный процесс в этих заведениях будет возобновлен.
По прогнозам синоптиков, низкая температура в области будет держаться и 9 февраля.
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