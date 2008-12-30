С 1 января в Киеве вводятся новые тарифы на парковку

С 1 января 2009 г. в Киеве вводятся новые тарифы на парковочные услуги транспортных средств: час парковки в 1-й территориальной зоне будет стоить 10 грн., во 2-й – 7 грн., в 3-й – 5 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис».

В КГГА напоминают, что 1-я территориальная парковочная зона находится в границах: пл. Европейская, ул. Трехсвятительская, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, площадь Льва Толстого, ул. Большая Васильковская, ул. Саксаганского, ул. Эспланадная, ул. Бассейная, ул. Шелковичная, ул. Грушевского, пл. Европейская.

2-я территориальная парковочная зона находится в пределах ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Ярославская, пер. Ярославский, ул. Нижний Вал, ул. Глубочицка, ул. Артема, ул. Мельникова, ул. Е.Телиги, ул. Довженко, ул. Индустриальная, бульв. Чоколовский, пр. Краснозвездный, площадь Московская, бульв. Дружбы народов, Набережное шоссе.

3-я территориальная зона охватывает остальные улицы города Киева от границ 2-й территориальной зоны до границ Киева.

«Киевтранспарксервис» отмечает, что парковка транспортных средств сроком до 5 минут будет бесплатной. Кроме того, остается право бесплатной и льготной парковки для категорий граждан, определенных решением сессии Киевсовета от 26.09.2002 № 47/207.

Упомянутые тарифы будут применяться только на парковочных площадках КП «Киевтранспарксервис» и не распространяются на другие предприятия, предоставляющие услуги парковки.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа 2007 г. в столице городские власти начали внедрять разного уровня тарифы в зависимости в зоны парковки: 1-я зона - 7 грн., 2-я – 5 грн., 3-я – 3 грн.

Киевская власть также сообщила, что с середины января 2009 г. будет введена в строй сплошная парковочная зона транспортных средств в центральной части Киева.