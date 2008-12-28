Кроссворд в 30 метров украсил стену дома во Львове (фото)

Во Львове появилась необычная многоэтажка. Боковую стену дома украсил огромный кроссворд 30 метров в высоту и 18 метров – в ширину, пишет Сегодня.

Слова-разгадки, вписанные в квадратики специальной невидимой днем краской, будут высвечиваться по вечерам. По словам автора проекта, художника Сергея Петлюка, своим интерактивным кроссвордом он хотел оживить унылый вид новостроек. В кроссворде зашифрованы имена выдающихся деятелей живописи и архитектуры. Львовянам раздадут буклеты с вопросами, и они смогут попробовать сами разгадать необычный кроссворд, а после захода солнца сверить ответы.