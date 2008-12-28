Инициатива “Восточное партнерство” позволит повысить безопасность в регионе и углубить экономические отношения с Европейским Союзом.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом 26 декабря заявил вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ на встрече с министром иностранных дел Литовской Республики Вигаудасом УШАЦКАСОМ.

Во время встречи стороны обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины и развитие двусторонних отношений между Украиной и Литвой.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что Украина высоко ценит активную поддержку со стороны Литовской Республики в вопросах реализации евроинтеграционных усилий нашего государства.

В.УШАЦКАС отметил важность принятого государствами ЕС решения об основании инициативы “Восточного партнерства”.

В ответ Г.НЕМЫРЯ сказал, что Украина рассматривает эту инициативу как инструмент интенсификации наших отношений с ЕС, который, в частности, позволит уменьшить вакуум безопасности в регионе и углубить экономические отношения с ЕС. В то же время, по его словам, самым важным является то, что инициатива “Восточного партнерства” не должна лишать европейского будущего стран-участниц этой инициативы. “Восточное партнерство” должно держать открытыми двери для тех стран, которые способны стать членами Европейского Союза”, - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Собеседники также обсудили вопрос двустороннего сотрудничества, в частности, в энергетической сфере. В связи с этим Г.НЕМЫРЯ заметил, что Украина заинтересована в создании необходимых предпосылок для реализации проектов, которые позволят обеспечить транспортировку каспийских энергоносителей через Украину в Литву. По его словам, такое сотрудничество получит дополнительный импульс в случае надлежащей реализации инициатив по созданию Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства, составляющей которого должен стать нефтепровод “Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск”.

Как сообщал УНИАН, “Восточное партнерство” - польско-шведская инициатива, представленная в мае этого года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) в июне.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран - соседей ЕС: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.