Раненный в Авдеевке сотрудник ГСЧС пришел в себя, его готовят к операции

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Тритейкин был ранен 2 февраля во время обстрела пункта жизнеобеспечения в Авдеевке.

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Он получил осколочное ранение в живот и был доставлен в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова.

Как сообщал УНИАН,2 февраля в 21.05 в Авдеевке террористы обстреляли район школы №2 и стадион «Химик», где развернут пункт жизнеобеспечения. Погиб водитель ГСЧС, а подполковник службы гражданской защиты Тритейкин получил осколочное ранение в живот.