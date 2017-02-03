Раненный в Авдеевке сотрудник ГСЧС пришел в себя, его готовят к операции
17:00, 03 февраля 2017Общество
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Раненный в Авдеевке начальник государственного пожарно-спасательного отряда №15, подполковник Дмитрий Тритейкин пришел в себя и сейчас его готовят к операции.
Тритейкин был ранен 2 февраля во время обстрела пункта жизнеобеспечения в Авдеевке. / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Тритейкин был ранен 2 февраля во время обстрела пункта жизнеобеспечения в Авдеевке.
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Он получил осколочное ранение в живот и был доставлен в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова.
Как сообщал УНИАН,2 февраля в 21.05 в Авдеевке террористы обстреляли район школы №2 и стадион «Химик», где развернут пункт жизнеобеспечения. Погиб водитель ГСЧС, а подполковник службы гражданской защиты Тритейкин получил осколочное ранение в живот.
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