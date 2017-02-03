Умер городской голова Луцка

16:34, 03 февраля 2017
Общество
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Мэра города забрала скорая еще 1 февраля.

Мэр Луцка с 1 февраля находился в реанимации / фото: УНИАН

В Луцке на 58 году жизни скончался мэр города Николай Романюк, передает пресс-служба Луцкого городского совета.

Сообщается, что сердце городского головы прекратило биться сегодня в отделении реанимации.

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Напомним, 1 февраля, состояние здоровья Николая Романюка ухудшилось, и его забрала скорая. Позже городской голова впал в кому.

Он находился в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы. Родные и близкие Николая Романюка не комментировали ситуацию. В городском совете сообщили, что мэр с 30 января официально находился в отпуске.

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Теги: #мэр#умер#Луцк