Умер городской голова Луцка
16:34, 03 февраля 2017Общество
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Мэра города забрала скорая еще 1 февраля.
Мэр Луцка с 1 февраля находился в реанимации / фото: УНИАН
В Луцке на 58 году жизни скончался мэр города Николай Романюк, передает пресс-служба Луцкого городского совета.
Сообщается, что сердце городского головы прекратило биться сегодня в отделении реанимации.
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Напомним, 1 февраля, состояние здоровья Николая Романюка ухудшилось, и его забрала скорая. Позже городской голова впал в кому.
Он находился в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы. Родные и близкие Николая Романюка не комментировали ситуацию. В городском совете сообщили, что мэр с 30 января официально находился в отпуске.
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