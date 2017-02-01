Во Львове построят новую скейт-площадку
15:32, 01 февраля 2017Общество
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Коммунальное предприятие "Спортресурс" планирует обустроить скейт-площадку на улице Винниченко.
Во Львове построят новую скейт-площадку / Пресс-служба горсовета Львова
Разработчики планируют создать новые конструкции, обустроить покрытие и ограждение площадки. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
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"В 2016 году мы обустроили на ул. Винниченко зону стрит-воркаута. Сейчас начали работать над созданием новой скейт-площадки. Таким образом мы получим в городе такой себе островок для занятий экстремальными видами спорта", - рассказал руководитель управления молодежи и спорта львовского горсовета Владимир Шнайдер.
Планируется, что в проекте будут максимально учтены потребности и пожелания сообщества, которая занимается катанием на скейт-бордах.
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