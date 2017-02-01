Во Львове построят новую скейт-площадку

Разработчики планируют создать новые конструкции, обустроить покрытие и ограждение площадки. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Читайте такжеВо Львове почтили память Героев Крут (фото)

"В 2016 году мы обустроили на ул. Винниченко зону стрит-воркаута. Сейчас начали работать над созданием новой скейт-площадки. Таким образом мы получим в городе такой себе островок для занятий экстремальными видами спорта", - рассказал руководитель управления молодежи и спорта львовского горсовета Владимир Шнайдер.

Планируется, что в проекте будут максимально учтены потребности и пожелания сообщества, которая занимается катанием на скейт-бордах.