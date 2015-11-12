Бульдог установил мировой рекорд, прокатившись на скейтборде (видео)

16:35, 12 ноября 2015
Курьёзы
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В Перу бульдог установил рекорд, прокатившись на скейте через самый длинный "тоннель" из человеческих ног.

Бульдог установил рекорд / guinnessworldrecords.com

Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Трехлетнего английского бульдога Отто наградили в честь Всемирного дня рекордов 2015. Талантливый пес проехал через "тоннель" из 30 человек, которые стояли друг за другом, ни к кому не прикоснувшись и безо всяких подталкиваний.

Успешно выполнив задание, Отто получил официальный сертификат, который подтверждает его рекорд. 

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