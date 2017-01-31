Мининформполитики просит Facebook ввести антифейковий механизм в украинском сегменте

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Юрия Стеця.

«Мы проанализировали интернет-пространство, учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указанию администрации сети», - цитирует пресс-служба Стеця.

По его словам, социальная сеть в Украине набирает все большую популярность среди пользователей, а также является источником информации для многих средств массовой информации. Поэтому украинцы имеют право получать точную и правдивую информацию в Facebook.

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Пресс-служба ведомства сообщила, что недавно администрация Facebook анонсировала введение антифейковых механизмов в США и Германии. Они будут предоставлять пользователям возможность помечать новости как ненадежные для дальнейшего их рассмотрения специализированным агентством.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире, основанная в феврале 2004 года. Facebook зародился как сайт для общения студентов Гарвардского университета. Основателем и генеральным директором Facebook является Марк Цукерберг. По состоянию на июль 2016 года месячная аудитория Facebook составляет 1,71 млрд пользователей.