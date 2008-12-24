Под Новый год полстолицы опять угрожают оставить без горячей воды

В ОАО «Киевгаз» не исключает возможного повторения ситуации со снижением давления газа в сетях столицы. Такое сообщение распространила пресс-служба компании.

«Киевгаз» утверждает, что ГК «Газ Украины» не выделила на третью декаду декабря 2008 года лимит природного газа. Об этом шла речь в письме, которое ОАО «Киевгаз» получило от ДК «Укртрансгаз» по поводу долга АК «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины». А потому фактически «Киевэнерго» потребляет голубое топливо не санкционировано.

Заместитель председателя правления по вопросам газоснабжения «Киевгаза» Сергей Корниенко обратился к руководству АК «Киевэнерго» с просьбой срочно решить вопрос с поставщиком ДК «Газ Украины» относительно получения плановых объемов газа на декабрь 2008 года.

Если вопрос не будет решен «Киевгаз» предупреждает, что будет вынужден ограничить подачу природного газа на объекты «Киевэнерго».

Напомним, что в прошлый раз(в начале декабря) в результате спора вокруг газовых долгов «Киевэнерго» в столице сидели без горячей воды жители около пяти тысяч жилых домов, почти 150 школ, около трех сотен детских садиков и свыше двухсот лечебных учреждений на Харьковском, Позняках, Осокорках, Теремках, Русановке, Березняках, Троещине, Лесном, Куренивке, Виноградаре, Оболони и Подоле.