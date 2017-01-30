В Киевской ОГА назвали причину массового отравления детей в школе

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

«В специализированной школе «Сузір’я» города Вышгород, где накануне отравились 26 учеников, выявили нарушения технологии приготовления пищи и бактерии группы кишечной палочки. А в детском саду села Гоголев Броварского района, где заболели 11 детей, обнаружен возбудитель ротавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

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Как отметили в ОГА, по предварительным результатам отобранных на пищеблоке школы образцов пищевой продукции, в частности печенья «по-домашнему» и смывов с технологического оборудования и кухонной посуды, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которая могла привести к вспышке острых кишечных инфекций среди учащихся.

«Наличие выделенной условно-патогенной микрофлоры свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд и несоблюдении санэпидрежима на пищеблоке», – пояснили в Киевском областном лабораторном центре.

Также во время проверки было установлено, что жарочный шкаф не обеспечивает необходимого температурного режима приготовления блюд, а к работе на пищеблоке допущены два работника без прохождения медицинских обследований.

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Председатель Киевской ОГА Александр Горган поручил по результатам заключений Лабораторного центра провести служебное расследование, установить степень ответственности должностных лиц и наказать виновных в отравлении детей.

В облгосадминистрации напомнили, что 27 января в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В общем отравились 37 детей и 2 взрослых. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В вышгородской школе №3 «Сузір’я» отравились 26 детей.