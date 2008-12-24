Кровь, пепел и деньги - львовская милиция кивает на огромную петарду

Львовская милиция отрабатывает две версии причин взрыва в жилом доме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

По его словам, уголовное дело по факту взрыва в доме №106 по улице Научной пока не возбуждено, ждут предварительные результаты следствия. На месте взрыва правоохранительные органы изъяли в качестве вещественных доказательств больше тысячи долларов США и 600 грн.

«В настоящее время отрабатываются две версии: неосторожное обращение с взрывным устройством, вторая версия – хулиганство. Изъятые на месте взрыва деньги, а также большое количество пепла и кровь могут свидетельствовать о том, что неустановленное пока лицо могло готовиться к празднованию Нового года и нести какое-то взрывное устройство для фейерверка (возможно даже огромную петарду). Из-за неосторожности это неизвестное пока нам устройство сработало, нанеся телесные повреждения человеку», - сообщил Д.ХАРЧУК, отметив, что по-видимому, поэтому на месте взрыва была кровь и большое количество денег, которые могли принадлежать этому лицу.

По его словам, также отрабатывается версия совершения хулиганских действий, хотя пока нет оснований утверждать, что взрыв был направленного действия, поэтому мотивы этого возможного хулиганского поступка также расследуются.

На вопрос корреспондента УНИАН, установлена ли личность обратившегося за медицинской помощью после получения травм в результате взрыва, Д.ХАРЧУК ответил, что «эта информация сейчас отрабатывается, однако в настоящее время данных о том, что в медицинские заведения Львова обращался человек с травмами, полученными в результате взрыва, нет».

Как сообщили корреспонденту УНИАН жильцы жилых домов, которые находятся возле дома №106, «ночью прозвучал сильный по звуковому резонансу взрыв, сработало большое количество автосигнализаций, а жильцам дома №106 до сих пор не объясняют, что именно произошло, говорят, чтобы не было страха и паники».

По данным, полученным УНИАН от информированных источников в правоохранительных органах, «эвакуация людей из дома вчера после взрыва не проводилась, хотя в то время и в данный момент мотивы совершенного не выяснены, а само устройство, которое привело к взрыву, до сих пор не установлены».

Как сообщал УНИАН, во Львове 23 декабря в 23.35 произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме №106 по улице Научной, жертв и пострадавших нет.