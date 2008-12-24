Украинские румыны требуют отставки министра образования

Представители румынских национально-культурных обществ Черновицкой области направили высшему руководству государства обращение, в котором выражают протест против принятой правительством за основу новой языковой концепции, а также приказа министра образования Украины Ивана ВАКАРЧУКА, согласно которому часть предметов в школах с обучением на языках национальных меньшинств должна преподаваться на украинском языке, и требуют отставки министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили депутат Черновицкого облсовета Василий ТЕРИЦАНУ и председатель Румынского национально-культурного общества имени Михая Эминеску Аркадий ОПАЕЦ.

По словам В.ТЕРИЦАНУ, «в Украине до сих пор не разработаны соответствующие учебники и методологические пособия, которые бы способствовали адаптации школьных программ к изучению на украинском языке». В свою очередь А.ОПАЕЦ заявил, что готов подать в отставку с должности председателя румынского общества, поскольку к нему, как члену совета национальных меньшинств при Президенте Украины «никто не прислушивается в Киеве» и он «не может защитить права румын Буковины».

Представители румынских обществ Буковины считают, что проект упомянутого правительственного документа был подготовлен «без привлечения представителей языковых меньшинств», а также, по их мнению, приказ министра образования противоречит «украинскому законодательству и направлен против национально-культурных прав национальных меньшинств и противоречит Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств».

В то же время представители румынских обществ соглашаются с тем, что нужно увеличивать изучение украинского языка в школах, чтобы дети лучше знали государственный язык и при поступлении в вузы были в одинаковых условиях.