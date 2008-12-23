Отключенная от света Подольская милиция усиливает охрану здания

Подольское районное управление милиции Киева из-за отсутствия электроснабжения усиливает охрану помещения.

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Подольского райуправления Главного управления МВД Украины в г. Киеве по вопросам связей с общественностью Александр РАДКЕВИЧ.

Также усиливается патрулирование района дополнительными нарядами «Беркута» и управления Государственной охраны МВД Украины, поскольку граждане не могут обратиться в райуправление в случае необходимости за помощью.

Как сообщал УНИАН, электроэнергию в Подольском районном управлении милиции, которое находится на улице Хорива, 20, отключили сегодня, 23 декабря, около 16 часов.

По данным А.РАДКЕВИЧА, Подольское райуправление якобы имеет долг перед энергетиками в сумме 20 тыс. грн.

Райуправление является стратегическим объектом, поскольку в нем хранится большое количество информации, оружие, которое находится в специальных комнатах под сигнализацией, и задержанные, подчеркнул А.РАДКЕВИЧ.