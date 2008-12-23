В Ялте задушили бывшего высокого чиновника из ДУСи

В Ялте найден мертвым Олег ТАРАБАНЬКО, некогда работавший начальником Управления санаторно-курортных учреждений в Автономной Республике Крым Государственного управления делами Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в сообщении ялтинской милиции говорится, что тело О.ТАРАБАНЬКО было найдено 22 декабря в пгт Ливадия (Ялта).

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате асфиксии (удушения).

В настоящее время милицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщили УНИАН в крымской милиции, якобы у О.ТАРАБАНЬКО ночью в доме пропал свет, он вышел на улицу посмотреть на щиток, что случилось, и пропал. Позже мужчина был обнаружен мертвым в наручниках, экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения.

В милиции сообщили, что О.ТАРАБАНЬКО официально был на пенсии. "Ему инкриминировались экономические преступления, предъявлялось даже обвинение, но судим он не был", - сообщили в милиции.

О.ТАРАБАНЬКО когда-то работал начальником Управления санаторно-курортных учреждений в АРК ГУД Президента Украины. Это корреспонденту УНИАН подтвердили в отделе кадров ГУД Президента страны. В отделе кадров не смогли уточнить, когда именно О.ТАРАБАНЬКО был освобожден от должности.