Канадский посол положительно оценил реформу украинской полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"То, что уже сделано за полтора года, это огромное достижение, и мы не (собираемся - УНИАН) придираться к единичным пережиткам прошлого, а смотреть вперед", - сказал посол.

Посол отметил, что следит за реформой патрульной службы полиции и за конкурсом по избранию председателя Национальной полиции.

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Он напомнил, что среди членов комиссии есть опытный полицейский из Канады с 35-летним опытом службы Джо Маккалистер.

По убеждению посла, конкурсная комиссия работает открыто, список претендентов на должность руководителя ведомства всем известен, и поэтому впоследствии в правительстве "сделают правильный выбор".

Как сообщал УНИАН, комиссия определила 10 претендентов на должность руководителя ведомства и планирует завершить конкурс и представить министру внутренних дел троих кандидатов не позднее 6 февраля.