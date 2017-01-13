Конкурс на должность главы Нацполиции: в списке кандидатов домохозяйка и пенсионеры

Как говорится в сообщении Нацполиции, процедурой этого консультативного конкурса, который стартует 18 января, предусмотрено его проведение в пять этапов.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Целью проведения конкурса является определение наиболее подходящих по профессиональным навыкам и личностным качествам, политически незаангажированных лиц с безупречной репутацией, которые отвечают формальным требованиям к кандидату на должность руководителя НПУ.

Отбор претендентов проводится временным совещательным (консультативным) органом - Консультативной отборочной комиссией, создание которой не предусмотрено законодательством, а является инициативой министра внутренних дел Украины. В состав комиссии входят независимые международные и национальные эксперты (всего шесть представителей).

По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов.

Читайте такжеАваков рассказал об особенностях конкурса на должность главы Нацполиции

В случае возникновения спорных вопросов, комиссия может предложить претендентам пройти дополнительную проверку.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в наиболее краткие сроки, но не позднее 15 февраля 2017 года.

В списке конкурсантов, в частности, фигурируют руководитель столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, и.о. председателя НПУ Вадим Троян, заместитель председателя - руководителя аппарата, заместитель председателя НПУ Константин Бушуев, работники региональных управлений полиции, ряд адвокатов, несколько пенсионеров и одна домохозяйка.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2016 года Кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности председателя Национальной полиции Украины по собственному желанию.

В тот же день и.о. председателя Нацполиции был назначен Троян.

17 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что создал Консультативную комиссию для проведения открытого отбора кандидатов на должность председателя Национальной полиции. Отбор кандидатов будет осуществляться комиссией на основании результатов квалификационных экзаменов и собеседования.