Нацбанк хочет построить себе новый 16-этажный корпус в центре Киева

Национальный банк Украины планирует построить себе новый корпус в центре Киева – 16-этажное здание на ул. Институтской между главным зданием НБУ и Кабинетом министров.

Как сообщает газета «Дело » (№ 236 от 23 декабря), строительство высотки планируют завершить в 2012 году.

Тендер на осуществление проектных работ стоимостью 6,3 млн. грн. выиграл институт «Укрстройпроект». Полную стоимость строительства нового корпуса в Нацбанке пока затрудняются назвать, ссылаясь на отсутствие проекта.

По словам заместителя начальника Управления строительства НБУ Владимира ПАНАГУШИНА, в шестнадцатиэтажку переедет часть сотрудников Нацбанка из старых корпусов, расположенных далеко друг от друга, что приводит к неудобствам в работе.

Кроме того, нынешних помещений сотрудникам банка не хватает. Как сказал В.ПАНАГУШИН, «в корпусах по улице Науки, 7, и Науки, 9, люди уже буквально в коридорах сидят». Таким образом, в новое здание переселят департамент информатизации, расчетный, строительный, хозяйственный и печатный отделы, а также сотрудников Главного управления НБУ в Киевской области и работников банкнотно-монетного двора.

Предварительный эскиз нового корпуса НБУ уже готов, однако «Укрстройпроект» покажет его лишь на презентации на градостроительном совете весной следующего года.

Нынешнее главное здание НБУ по улице Институтская, 9, строилось три года и было завершено в 1905 году. Фасад здания выполнен в стиле итальянской готики и раннего флорентийского возрождения. Его украшают мраморные колонны, утонченные орнаменты и эмблемы ремесел. На башенках сидят грифоны - в античной мифологии охранники золотых месторождений.